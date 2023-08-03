Cüneyt Cebenoyan 4 yıl önce hayatını kaybetti: Geride derin bir boşluk bıraktı

Gazetemiz yazarlarından Cüneyt Cebenoyan, dört yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Türkiye’nin önemli sinema eleştirmenleri arasında gösterilen Cebenoyan’ı yakınları BirGün’e anlattı.

Berkay SAĞOL

Gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, bundan 4 yıl önce Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Kurulduğu günden itibaren gazetemizde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyesi yazar olan Cebenoyan’ı ölümünün dördüncü yılında yakınları anlattı.

KİTABI DOĞUM GÜNÜNE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

“İyi ki Cüneyt’i tanımışım” diyen Cebenoyan’ın eşi Ayşegül Cebenoyan, “İyi ki onu tanımışım, iyi ki yaşamış Cüneyt, onu çok özlüyoruz. Cüneyt’in Açık Radyo’daki sinema programlarını deşifre edip derledik ve kitap haline getirdik. Erguvani İstimbot isimli kitabı 16 Eylül’e yani Cüneyt’in doğum gününe yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Kızı Elif ve eşi Ayşegül Cebenoyan.

BİR ÖMÜR YETECEK KADAR ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Cebenoyan’ın ölümünün kendisi için etkisini “Kolum kırıldı” diyerek özetleyen 25 yıllık çalışma arkadaşı Murat Meriç, şunları dile getirdi: “Sözü uzatmaya gerek yok: Cüneyt, özlediğim arkadaşım. Hayatımın neredeyse yarısında ve her alanında hep yan yanaydık. Uzakta ama yan yana. Ankara’daydım, İstanbul’daydı; aynı şehirdeysek yolumuzu muhakkak kesiştirirdik ama olmazsa üzülmezdik çünkü bir sonraki gelişimde görüşeceğimizi bilirdik. Artvin’den Karaburun’a uzanan seyahat geçmişimiz, cabası. En çok onları severdim çünkü birbirimize ayıracağımız zamanlar artardı. Dahası, onunla ekseriyetle kavga ede ede film izlemek ayrı güzeldi. Kimi konularda hiç anlaşamazdık ama bu harareti artırırdı. En olmadık zamanda imdadıma yetişirdi, kimsenin çözemediği şeyleri tek hamlede çözerdi; tam da bu yüzden gidişiyle kolum kırıldı. Ondan bana bir ömür yetecek kadar çok şey öğrendim. Beni eksilten şeylerden biri de bu: Dört yıldır bir kolum kırık yaşıyorum. Hayatımın bundan sonrasını böyle geçireceğimi bilmek çok acı. Yine de onu gülümseyerek anmak gerekiyor. İyi ki tanıdım, iyi ki hayatıma dokundu. Ya aksi olsaydı?”

ONUN YOKLUĞUNA HÂLÂ ALIŞAMADIK

BirGün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın da 15 yılı aşkın süre çalışma arkadaşı olan Cebenoyan’la ilgili, “Cüneyt gazete kurulduğundan beri düzenli olarak 15 yıl boyunca gazetemize emek verdi. Sinema eleştirisi alanında Türkiye’nin en saygın insanlarından birisiydi. Cüneyt, sağlam, entelektüel bir birikime dayalı eleştirel üslubunu gazeteye ve okurlarımıza yansıttı. BirGün Gazetesi’yle özdeşleşen yazarlarımızdan biriydi Cüneyt. Onun yokluğunu hâlâ hissediyoruz. Cüneyt’i ölümünün dördüncü yılında saygı, sevgiyle anıyoruz” şeklinde konuştu.

‘SİNEMAYLA KURDUĞU İLİŞKİ ÇOK FARKLIYDI’

Sinema yazarı Şenay Aydemir, “Cüneyt’in kendine özgü bakışı vardı, kendi hassasiyetleri vardı ve bu nedenle filmlerle, sinemayla kurduğu ilişki çok farklı bir noktaya oturuyordu. Böylesi orijinal, başka gözle bakan, filmlerle ilişkisini daha kişisel kuran eleştirmenler giderek azalıyor. Cüneyt’in olmayışı bu anlamda ciddi bir eksiklik yaratıyor. Kişisel olarak yokluğunun yarattığı etki çok fazla hissediliyor. Cüneyt’in çok özgün bakışları vardı ve mesleğe bir daha gelebilecek eleştirmenlerden biri değil. Cüneyt bize varoluşumuzu ve ölümlü olduğumuzu hatırlatıyor. Cüneyt’ten sonra Murat Özer, Sungu Çapan ve Kadir Beycioğlu yaşama veda etti. ‘Cüneyt’i kaybettik’ deyince aklımıza onlar da geliyor” ifadelerini kullandı.

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CÜNEYT CEBENOYAN KİMDİR?

4 yıl önce 59 yaşındayken yaşamını kaybeden gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan’ın ablası Yasemin, 30 Aralık 1994'te Opera Pastanesi'ne bir PKK'linin koyduğu bombayla hayata veda etti. Aynı patlamada Onat Kutlar da hayatını kaybetti. 3 yıl sonra aynı gün yani 30 Aralık’ta doğan Ali ismindeki oğlunu ise anne ve babasıyla beraber 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti. 2001 yılında ise Ali’nin kardeşi Elif doğdu ve Cüneyt ile Ayşegül Cebenoyan tekrar anne ve baba oldu.

Cebenoyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi okudu. 12 Eylül döneminde 15 ay boyunca cezaevinde kalan Cebenoyan, ‘Dar Elbise’, ‘Gözümün Nuru’ ve ‘Hayatboyu’ filmlerinde oynadı. Usta isim, bir dönem oyunculuk da yaptı. Uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı.

FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği), NETPAC (Asya ve Pasifik Sineması Teşvik Ağı) ve SİYAD üyesi olan Cebenoyan konuk ve jüri üyesi olarak pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde görev aldı.