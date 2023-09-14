Cüneyt Cebenoyan'ın 'Erguvani İstimbot' seferleri kitap oldu

3 Ağustos 2019'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazetemiz yazarlarından Cüneyt Cebenoyan'ın 2014-2016 arasında Açık Radyo’da hazırlayıp sunduğu 'Erguvani İstimbot' kitap olarak yayımlandı.

3 Ağustos 2019'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan'ın, Açık Radyo’da hazırlayıp sunduğu 'Erguvani İstimbot'un tüm seferleri bir kitapta toplandı.

Cebenoyan, Altyazı dergisinin 150'nci özel sayısı için 'Erguvani İstimbot' filmi hakkında bir yazı kaleme almasının ardından Açık Radyo’da sohbet dizisine başladı. 'Erguvani İstimbot' adlı radyo programında Cüneyt Cebenoyan ve konuğu, konuğun seçtiği bir film üzerine sohbet ettiler. Program 2014-2016 yıllarında yolcularını her pazartesi günü radyoları aracılığıyla sefere çıkardı.

Sanat, akademi ve düşünce dünyasından Alberto Manguel, Cevat Çapan, Tayfun Pirselimoğlu, Ümit Ünal, Sami Şekeroğlu, Talat Parman, Onur Ünlü, Yankı Yazgan, Barış Pirhasan, Ercan Kesal, Mahmut Fazıl Coşkun, Zeynep Dadak, İskender Savaşır, Bülent Somay gibi isimler programa katıldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; 'Erguvani İstimbot'un tüm seferleri bir kitapta toplandı. Dostları tarafından deşifre edilen programlar kızı Elif ve arkadaşı Sıla Tanilli'nin editörlüğü ile kitap haline getirildi. Tayfun Pirselimoğlu ve Ömer Madra'nın sunuşları, Ceren Oykut'un çizimiyle Doğan Kitap tarafından basıldı.

Kitabın telif geliri Bütün Çocuklar Bizim Derneği'ne, Cüneyt Cebenoyan Çocuk ve Sinema Buluşmaları'nda kullanılmak üzere bağışlanacak.

Cebenoyan anısına, İKSV ve Açık Radyo ile Doğan Kitap'ın girişimiyle düzenlenen doğum günü, 16 Eylül'de İstanbul Şişhane'deki İKSV binasında bulunan Salon İKSV'de, saat 20:00'de yapılacak.

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CÜNEYT CEBENOYAN KİMDİR?

4 yıl önce 59 yaşındayken yaşamını kaybeden gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan’ın ablası Yasemin, 30 Aralık 1994'te Opera Pastanesi'ne bir PKK'linin koyduğu bombayla hayata veda etti. Aynı patlamada Onat Kutlar da hayatını kaybetti. 3 yıl sonra aynı gün yani 30 Aralık’ta doğan Ali ismindeki oğlunu ise anne ve babasıyla beraber 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti. 2001 yılında ise Ali’nin kardeşi Elif doğdu ve Cüneyt ile Ayşegül Cebenoyan tekrar anne ve baba oldu.

Cebenoyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi okudu. 12 Eylül döneminde 15 ay boyunca cezaevinde kalan Cebenoyan, ‘Dar Elbise’, ‘Gözümün Nuru’ ve ‘Hayatboyu’ filmlerinde oynadı. Usta isim, bir dönem oyunculuk da yaptı. Uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı.

FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği), NETPAC (Asya ve Pasifik Sineması Teşvik Ağı) ve SİYAD üyesi olan Cebenoyan konuk ve jüri üyesi olarak pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde görev aldı.