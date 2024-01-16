Cüneyt Özdemir'den Fulya Öztürk'e: Haberi anlat, kendini anlatma

Askeri bölgeye giden Fulya Öztürk'ün canlı yayında kullandığı ifadelere tepki sürerken bir açıklama da gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. Özdemir, Öztürk'e, "Sen haberi anlat, kendini anlatma" dedi.

Sınır hattına giden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün canlı yayında söylediği sözlere yönelik tepkiler devam ediyor.

Canlı yayında "Az önce konuştuğumuz Tim araziye çıktı" diyen Öztürk'ün konum bilgisi vermesine izleyiciler sosyal medyada tepki gösterirken, bir açıklama da gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Özdemir, "Fulya Öztürk çalışkan bir kardeşimiz" diyerek şunları söyledi:

"Ben editörü olsam Fulya'yı kenara çekip derdim ki; Fulya bak sen gazetecisin haber önde olacak sen önde olmayacaksın derdim. Kardeşi olarak söylüyorum bazen çok öne çıkıyor bu ödediği fatura da onun faturası oluyor. Sen haberi anlat, kendini anlatma çok fazla kendi duygularını anlatıyorsun bir anda sen konuşulmaya başlıyorsun. Bu gazeteciliğin en cazibeli ve en tehlikeli yerlerinden bir tanesidir."

Özdemir daha sonra ise paylaşım yaparak, "Yayın sonrası Fulya mesaj attı 'Eleştirilerinizi ciddiye alacağım' dedi... Kulak vermesine sevindim. Bu çalışkanlığı ile bence çok daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

Yayın sonrası Fulya mesaj attı 'Eleştirilerinizi ciddiye alacağım' dedi... Kulak vermesine sevindim.

Bu çalışkanlığı ile bence çok daha iyi yerlere gelecektir. @Fullyaozturk https://t.co/4IOsM4Y9jT — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) January 15, 2024

Öztürk kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt olarak, "Yıllardır askeri bölgelere gidiyorum çekim yapıyorum şu zamana kadar askerlerden komutanlardan memnuniyet dışında hiçbir şey duymadım. Siz neyin peşindesiniz yahu? Ne ifşası? 'Bir tim araziye çıktı' demek ifşa olmuyor. Buradaki komutanlar sizin bu mesajlarınıza gülümsedi" demişti.