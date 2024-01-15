Cüneyt Özdemir’den Mustafa Destici kararı: Ekranı kapattı

Cüneyt Özdemir, iktidardan yana olmayan tüm siyasi parti ve yapıları “terör destekçiliğiyle” yaftalayan Mustafa Destici’ye özür dileyene kadar ekranını kapattığını duyurdu.

YouTube’de yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, 25 muhalif parti ve siyasi yapıyı “terör destekçisi” gösterdiği paylaşımının ardından BBP lideri Mustafa Destici'ye ekranlarını kapattıklarını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Irak’ta 9 askerin yaşamını yitirdiği çatışmanın ardından Cumhur İttifakı'nda yer almayan tüm muhalefet partilerini tek tek paylaşıp “terör destekçisi” ilan etmişti.

Destici, aralarında SOL Parti, CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve TİP'in de bulunduğu partilerin logolarının yer aldığı görseli paylaşarak, bu partilerle mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

Paylaşım yoğun tepkilere neden olurken gazeteci Cüneyt Özdemir, Destici özür dileyene kadar ekranlarını kapattıklarını belirtti.

Özdemir, Destici hakkında şunları söyledi:

“Kendisi gibi düşünmeyen herkesi 'terörist' ilan eden, alçakça bir terör saldırısı üzerinden ucuz ve toptancı bir zihniyetle 'siyasi rant' elde etmek isteyen bu ve bunun gibi tüm siyasilere ekranlarımızı, etkileşimimizi ve her türlü iletişimimizi kapatıyoruz. Özür dileyene kadar da açmayacağız.”