ÇYDD'den ÇEDES skandallarına tepki: Cumhuriyet devrimlerine açık bir meydan okuma

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesiyle ilgili yaşanan skandallara dair açıklama yaptı. "Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde anayasal bir zorunluluktur, vazgeçilemez" ifadelerine yer verilen açıklamada velilere çağrı yapıldı ve "Çocuklarımıza ve okullarımıza sahip çıkalım" denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile arasında imzalanarak yürürlüğe giren “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesiyle ilgili yaşanan skandallara dair açıklama yaptı. Son dönemde ÇEDES kapsamında yaşanan gerici saldırıların listelendiği açıklamada "Bu proje ile Anayasa’ya, yasalara, bilime ve eğitimin temel ilkelerine aykırı şekilde okullar tarikat ve cemaatlere ve dinselleşmeye açılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "29 Şubat 2024 tarihinde İzmir’de Menemen Müftülüğü tarafından çocuklar mezarlığa götürüldü; gerici Menemen ayaklanmasından yargılanıp ceza alan tarikat şeyhi Esad Erbili’nin mezarı ziyaret edildi. Bu yapılan milli değerlerimize, ulus bilincine ve Cumhuriyet devrimlerine açık bir meydan okumadır" denildi.

ÇYDD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızın 42. maddesine göre eğitim ve öğretim, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esasına göre yapılır. Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde anayasal bir zorunluluktur, vazgeçilemez. Devletin dini olmaz, devlet tüm dinlere ve inançlara eşit mesafede olmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı eğitim sistemini dini esaslara göre kuramaz. Laiklik tartışmaya açılamayacağı gibi ücretsiz eğitim hakkından da vazgeçmeyiz.

Eğitim sisteminin ve okullarımızın gerçek sorunlarına odaklanılmalıdır. Artan yoksullaşma ile okullarımızda çocuklarımızın beslenme sorunu artık daha da artmıştır, çocuklarımızın başarı seviyesi düşmektedir, öğretmenlerimizin başta ücretleri olmak üzere özlük hakları son derece yetersizdir, eğitimde nitelik sorunu her geçen gün büyümektedir. Okullarımızın derslik sayısı yetersizdir. Eğitimin gerçek sorunları dinselleştirme adımları ile örtülmek istenmektedir.

Buradan tüm anne ve babalara, öğrenci velilerimize çağrıda bulunuyoruz, çocuklarımıza ve okullarımıza sahip çıkalım. Öğrencilerimizi okullardaki yasalara ve bilime aykırı projelerden, uygulamalardan uzak tutalım, okul yönetimlerini denetleyelim, gerektiğinde dilekçeler verelim, suç duyurularında bulunalım. Önce çocuklarımızın geleceğine, sonra da ülkemize, laikliğe ve Cumhuriyetimize sahip çıkalım."