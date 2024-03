ÇYDD'den Kadınlar Günü mesajı

ÇYDD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında kadın haklarına, cinsiyet eşitliğine ve şiddete dikkat çekti. ÇYDD'nin açıklamasında 'mücadele' mesajı verilerek, "Hayatın her alanına emek ve değer katan kadınların bir günü değil, her günü kutlu olsun!" denildi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Kadın haklarına vurgu yapılan açıklamada, cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve eşitsizliğe dikkat çekildi. Açıklamada, çok daha büyük bir sorumluluklar alınması gerektiği, mücadelenin daha da artırılarak sürdürülmesi gerektiği belirtildi.

'Mücadeleye devam' mesajı verilen açıklamada, "Efsane Genel Başkanımız Türkan Saylan’ın izinde, kadınlar ile birlikte daha adil, daha güçlü bir gelecek için el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Hayatın her alanına emek ve değer katan kadınların bir günü değil, her günü kutlu olsun!" denildi.

ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"Hayatın her alanına emek ve değer katan kadınların bir günü değil, her günü kutlu olsun! 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü; bize kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hakları için gerçekleştirdikleri mücadeleyi hatırlamamız ve bu eşitlik mücadelesinde ilerlememiz için bir fırsat sunar. Kadın mücadelesi, kararlığı ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirme çabası ile bilinir. Ancak kadınlar hala cinsiyet ayrımcılığı, şiddet ve eşitsizlikle karşı karşıya kalıyorlar.

İnsan haklarına saygılı, çağdaş bir toplumun ve adil bir geleceğin temeli cinsiyet eşitliğine dayanır. Kadın ile erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliği, hak ve olanaklar bakımından belirgin farklılıklara neden olur. Okulda, iş yerinde ve hatta evde karşı karşıya kalınan bu eşitlikten uzak ortam; kadının ötekileştirilmesinin ve bastırılmasının ana nedenidir. Tüm mücadelemize ve uğraşımıza karşılık, 2024 yılının henüz ilk çeyreği olmasına rağmen en az 71 kadın erkek şiddeti nedeniyle hayattan koparıldı. Hayatta kalmanın lütuf olarak sunulduğu ve yaşama hakkının elinden alınmasına iyi hal indirimi uygulanabilen bir ortamda çok daha büyük bir sorumluluklar almalı; mücadelemizi her geçen gün artırarak sürdürmeliyiz.

Bizim için çağdaşlaşma demek; cinsiyet ayrımcılığının olmadığı, her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu, laik bir toplum düzeni demektir. Bu hedef doğrultusunda, ekonomik veya sosyo-kültürel farklılıklar nedeniyle eğitimden uzaklaştırılmış kızlarımızın yanında olarak geleceğin Çağdaş Türk Kadınlarını destekliyor ve hayat mücadelelerinde onlarla birlikte yürümekten gurur duyuyoruz. Bugün desteklediğimiz öğrenciler yarının liderleri ve Cumhuriyetin savunucuları olacaklar, biliyoruz.

"LAİK BİR TOPLUM DÜZENİ İLE ÜLKEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMAK HEDEFİMİZ"

Büyük Atatük’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin bir simgesidir. Kadından aldığı güçle kurulan ve kadınlara ait olan hakları henüz kuruluş döneminde kendilerine veren Cumhuriyet, bir kadın devrimidir. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da bu devrimin izinden giderek bize bırakılan mirasa sahip çıkmak ve cinsiyet eşitliğine dayalı laik bir toplum düzeni ile ülkemizi daha ileriye taşımak en büyük hedefimizdir.

35 yıl önce unutulmaz Genel Başkanımız Türkan Saylan ve yol arkadaşları tarafından kadınlarla kol kola, dayanışma içerisinde kurulan ÇYDD; bilim ve eğitim alanında çığır açarak kadın gücünün neler yapabileceğinin somut bir göstergesi oldu. Bizim görevimiz de bu yolda ilerlemek; fırsat ve cinsiyet eşitliği sağlanana kadar çalışmaya devam etmektir. Sorumluluklarımızı biliyor ve Çağdaş Türk Kadınını sonuna kadar destekliyoruz. 35 yıllık yolculuğumuz boyunca 104.915 kız çocuğunun yarınlarına umut olmaktan, her geçen gün başarılarıyla onurlanmaktan, her gün daha fazlasının hayaliyle aydınlık yarınlara yelken açmaktan gurur duyuyoruz! Efsane Genel Başkanımız Türkan Saylan’ın izinde, kadınlar ile birlikte daha adil, daha güçlü bir gelecek için el ele, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Hayatın her alanına emek ve değer katan kadınların bir günü değil, her günü kutlu olsun!"