ÇYDD’den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

ÇYDD, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde MEB’in tarikat ve cemaatlerle iş birliği yapmaya devam edeceğini belirten sözleri ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, (ÇYDD) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun gerekçesinin ise Tekin'in geçtiğimiz günlede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tarikatlarla protokol yapmayı sürdüreceklerine yönelik ifadeleri olduğu belirtildi.

ÇYDD'nin konuya ilişkin açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanı’nın devletin en yüce makamında yaptığı tarikatlar ve cemaatler ile iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları kabul edilemez niteliktedir" ifadelerine yer verildi.

ÇYDD’nin sosyal medya hesapları üzerinden bugün gerçekleştirilen paylaşımda, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikat ve cemaatlerle iş birliğine devam edileceğine yönelik ifadelerinin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyet'e yönelik açık bir saldırı niteliği taşıması gerekçesiyle" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ÇYDD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanı’nın TBMM’de yaptığı tarikatlar ve cemaatler ile iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları devletin laik ve demokratik niteliğine açık bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte; mevcut açıklamaların Anayasa, 430 ve 677 sayılı Devrim Kanunları, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Medeni Kanununa aykırı olması ve TCK madde 215 ‘’Suçu ve Suçluyu Övme Suçu’’ kapsamına girmesi gerekçesiyle Anayasa’nın ihlal edildiğinin kabul edilmesidir. Sayın Bakan’ın konuşmasında net bir şekilde ifade edilen tarikat ve cemaatlerle iş birliği yapma kararlılığı; laik ve bilimsel eğitim sistemine karşı bir politikayı ve saldırıyı ortaya koymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanı’nın devletin en yüce makamında yaptığı tarikatlar ve cemaatler ile iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları kabul edilemez niteliktedir."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde TBMM’de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında MEB'in cemaat ve tarikatlarla protokol yaptığı eleştirilerine karşın, tarikat ve cemaatleri STK olarak adlandırarak mevcut yapılarla iş birliğine devam edileceğini açıklamıştı.

"Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır" diyen Tekin, "Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.