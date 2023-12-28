D&R, ‘Karga Kafası’nı sansürledi

AKP’ye yakın medyanın büyük bölümüne sahip Turkuvaz Grubu’na bağlı kitap satış platformu D&R, Ayrıntı Yayınları’nın yayımladığı 2024 Karga Kafası Ajandası’nın satışını ‘müşteri şikayeti’ nedeniyle durdurdu.

Ayrıntı Yayınları, D&R’ın 2024 Karga Kafası Ajandası’nı ‘müşteri şikayeti’ gerekçesiyle sansürlediğini duyurdu. Paylaşımda, "Niyeyse 'Zafer Bayramı'nı kutlamak çok inandırıcı gelmiyor bana" yazılan karikatürün buna gerekçe gösterildiği belirtildi.

Konuya dair Ayrıntı Yayınları’nın X hesabından yapılan paylaşımda karikatürist Kemal Gökhan Gürses’in açıklaması yer aldı.

Şikayete konu karikatürün mesajı ve çizilme nedenini açıklayan Gürses, şunları kaydetti:

“Eğitim sistemi tarikat yapılarına teslim edilmiş, toprakları dış yatırımcılara pafta pafta satılan, adaletin, hukukun, insan haklarının hiçe sayıldığı, yaşam tercihleri yüzünden insanların dışlandığı, cezalandırıldığı, hak mücadelesinin şiddetle bastırıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Yazıyla, fikirle ve çizgiyle üzerime düşeni her koşulda sürdürmeyi, 1978 yılında Gırgır dergisinde başlayan çizerlik yaşamım boyunca bir sanatçı olarak zorunlu gördüm, görüyorum.

‘Zafer Bayramı’ kendi kaderini tayin etmek için mücadele eden bir halkın kazanımıdır. Bu kazanımı korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Görevini yerine getirememiş bir toplumun ‘bu bayramı kutlama hakkını’ tartışan karikatürümü şikayet eden müşterilerini memnun etmek için D&R mağazaları ajandanın satışını durdurmuştur. İşi kitap satmak olan bir şirket sansür etme ve bir tür cezalandırma hakkını kendinde bulmaktadır. Bütün engellemelere rağmen özgür, demokratik bir ülke ve dünya için yazmaya, çizmeye ve yayımlamaya devam ediyoruz, edeceğiz.”