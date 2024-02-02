D&R, Menzil’in ticari ilişkileri ile kamudaki örgütlenmesini anlatan Menzil’in Kasası kitabını satmıyor

Kamudan aldığı milyarlarca liralık ihalelerle bilinen Kalyon Holding’e bağlı D&R’nin BirGün muhabiri İsmail Arı’nın yazdığı “Menzil’in Kasası” kitabını satmadığı anlaşıldı.

Ülke genelinde 200’ün üzerine şubesi olan D&R, kitabı satın almak isteyenlere “Stoklarında bulunmadığını” ifade ediyor. Menzil’in Kasası kitabı, holdingleşen cemaatin ticari ilişkileri ile kamudaki örgütlenmesini anlatıyor.

D&R’nin daha önce de gazeteci İsmail Saymaz’ın Şehvetiye Tarikatı kitabını satmadığı anlaşılmıştı.

Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı DR kitabevlerinde ‘Şehvetiye Tarikatı’ adlı kitabımın satılmadığı, kitabı soranlara ‘İsmail Saymaz kitabı satmıyoruz’ yanıtı verildiği, ‘stokta kalmadı’ denildiğini duyuyorum. Umarım, bu bir hatadır. Umarım, bir yasaklama girişimi değildir” demişti.

Ayrıca, D&R’nin muhalif gazeteleri de satmadığı biliniyor.