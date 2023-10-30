Dağıstan'da havalimanını basan ırkçı grup İsrail uçağından inenlere saldırdı

Rusya'nın Dağıstan özerk bölgesinde ırkçı bir grup, Mahaçkale Havalimanı'nı basarak İsrail'den gelen uçaktan inen yolculara saldırdı. 60 kişi gözaltına alındı.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Mahaçkale Havalimanı'nı basan ırkçı grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'den gelen uçaktan inen kişilere saldırdı. Grupta yer alan 150 kişinin kimliğinin belirlendiği, 60 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Reuters'ın Rus haber ajansı RIA'dan aktardığına göre, dün akşam İsrail'den gelen bir uçağın indiği havalimanını basan bir grubun İsrail uçağından inenlere saldırmasının ardından polis ile ırkçı saldırganlara arasında arbede çıktı. Yaralanan iki polis hastaneye kaldırıldı.

Dağıstan Sağlık Bakanlığı, havalimanında yaşanan ırkçı saldırıda 9'u polis olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı. İki kişinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olaya ilişkin Reuters'a konuşan güvenlik güçleri, Tel Aviv'den gelen uçakta bulunan yolcuların güvende olduğu bilgisini verdi. Dağıstan yönetimi, bu sabah yaptığı açıklamada, bölge çapında güvenlik önlemlerini artırdıklarını bildirdi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, havalimanında yaşananların 'büyük bir kanun ihlali' olduğunu vurgulayarak, 'Dağıstanlıların adaletsiz kişi ve siyasetçilerin eylemlerine kurban giden kişilerin acısını paylaştığını ve Filistin'de barış için dua ettiğini' söyledi. Melikov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Yasaklı bir şey yapmamış silahsız insanlar için bir güruh halinde beklemenin cesaretle hiçbir ilgisi yok" dedi.

Havalimanından basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ellerinde Filistin bayrağı taşıyan, çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu bir grubun havalimanının cam kapılarını kırdığı ve "Allahu Ekber" diyerek koştuğu görülüyordu. Başka bir grubun ise havalimanındaki devriye aracını devirmeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

Yaşanan saldırı üzerine kapatılan havalimanının yarın açılacağı belirtildi.