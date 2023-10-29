Daha kararlı ve cesaretli olacağız

Ankara’daki Cumhuriyet Resepsiyonu’nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara tepki gösterdi, “Bugünden daha cesaretli olacağız” dedi. Muhalefet partileri de kutlamaları iptal eden Erdoğan’ı eleştirdi.

POLİTİKA SERVİSİ

Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP 100’üncü yılda ülkenin birçok noktasında kutlamalarını sürdürdü. CHP il ve ilçe örgütleri kentlerde çeşitli etkinlikler düzenlerken önceki akşam Ankara’da Cumhuriyet’in 100. Yılı Resepsiyonu düzenlendi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Resepsiyon’a katıldı. Burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in Mustafa Kemal Atatürk’ün bir gençlik düşü olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Yıllar süren bir mücadele, yıllar süren bir emek, yıllar süren bir fikriyat vardır. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın demokrasi” dedi.

100’üncü yıla ilişkin sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu, “Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız” ifadelerini kullandı.

Kutlamaların yanı sıra iktidarın 100’üncü yıla ilişkin tavrı da eleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, TRT’nin Gazze’deki savaşı gerekçe göstererek Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kutlamalarını ertelemesine ilişkin olarak yazılı açıklamada bulundu. Bankoğlu, TRT yetkilileri ve bu talimatı verenler, unutmasın ki cumhuriyetimizin 100’üncü yılı TRT’nin ekranlarına sığmayacak kadar büyük ve önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin üç-beş gün sonrasında kutlanacak bir 100’üncü yıl Cumhuriyet Bayramı yoktur” açıklamasını yaptı.

CHP’nin sosyal medya hesabından da 100’üncü yıla ilişkin yayımlanan mesajda “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurduğumuz Cumhuriyetimizin 100. yılında; birlikte, omuz omuza, daha aydınlık yarınlara yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetin değerlerini her daim yaşatacak, yarınlarımız olan gençlerimiz ve çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için duraksız çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca CHP’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bugün saat 17.30’da Anıtkabir önüne çağrı gerçekleştirildi.

Bayrak çağrısı

tepki çekti

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yaptığı paylaşımda her yere bayrak asma daveti yapan Erdoğan’ın Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapılacak etkinlikler iptal edilirken sadece bayrak asma çağrısı tepkilere neden oldu. Sosyal medya üzerinden yurttaşların yayımladığı mesajlarda iktidarın Cumhuriyet’e yaklaşımı eleştirildi. Erdoğan’ın paylaşımı ise şöyle: “Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı; evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarı hedef aldı. Davutoğlu, “Eğer bir devlet 100. yılına ulaşmışsa, devletin bütün organlarının, kurumlarının, hükümetin, muhalefetin, sivil toplum kuruluşlarının 100. yılla ilgili kapsamlı bir etkinlik yapması şarttır. Peki, bizim hükümetimiz ne yaptı? Koca bir hiç” dedi.

İYİ Parti ise Ankara Atatürk Spor Salonunda partisinin kuruluş yıldönümü ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılı dolayısıyla bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin altıncı kuruluş yıldönümünde “Demokratik Milli Yükseliş Beyannamesi’ni” açıklarken Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için Cumhuriyet hiçbir partinin değildir, halkın iradesidir vurgusu yaptı. Akşener, “Demokrasi, ne iktidarı korumak ne de kirli ajandaları perdelemek için kullanılacak bir araçtır. Hem 2024’te başarı sağlamayı hem de 2028’e uzanan bir büyük toplumsal değişim rüzgârını sadece ve sadece milletimizle birlikte oluşturmak için yola çıkıyoruz” dedi.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhuriyet’in 100. yılına özel basılan “5 Türk lirası” hatıra parasını tanıttı. İç göbeğinde iktidarın “Türkiye Yüzyılı” sloganı kullanılan hatıra parası yarın tedavüle sunulacak.