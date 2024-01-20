Dakar’da şampiyon Carlos Sainz oldu

Dünyanın en zorlu motor sporları mücadelelerinden olan ve bu yıl 46'ncısı düzenlenen 2024 Dakar Rallisi tamamlandı. 12 etaptan oluşan maceranın galibi Red Bull sporcusu Carlos Sainz oldu. 14 gün süren yarış boyunca sıralamanın en başlarında yer alan tecrübeli pilot bu galibiyetiyle 4’üncü Dakar şampiyonluğunu kazandı. Daha önce 2010, 2018 ve 2020 yıllarında şampiyon olan İspanyol sürücü kendisinin dördüncü, takımı içinse ilk Dakar galibiyetini elde etti.

2024 Dakar Rallisi otomobil sınıfı genel klasmanda ikinciliğin sahibi ise final etabını da ikinci sırada tamamlayan bir diğer Red Bull sporcusu Guillaume De Mevius oldu. 2022 ve 2023 yıllarında Dakar Rallisi’nde podyum gören genç sürücü bu yıl da adını kazananların arasına yazdırmayı başardı.