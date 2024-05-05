Damat Bilal’in ihaleci kayınpederi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi olan Orhan Uzuner’in şirketi, TCDD’den 73,7 milyon TL’lik bir ihale daha aldı. Şirketin, yüksek hızlı tren hatlarını tamir edeceği açıklandı.

İsmail ARI

Bilal Erdoğan’ın kayınpederi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü olan Orhan Uzuner’in şirketi kamudan milyonlarca liralık bir ihale daha aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 14 Mart’ta “YHT Ankara-Doğançay ve YHT Polatlı-Konya Hatlarında Makineli Tamirat Yapılması” adı altında ihale düzenledi. Sözleşmenin 1 Nisan’da imzalandığı ve ihaleyi 73 milyon 750 bin TL teklif veren Uzka İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin aldığı açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü ve Bilal Erdoğan’ın da kayınpederi olan Orhan Uzuner, Uzka İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi. Şirketin ortakları ve yönetim kurulu üyeleri olduğu belirtilen Ahmet Selçuk Uzuner ile Mehmet Seçil Uzuner’in ise Orhan Uzuner’in kuzenleri olduğu öğrenildi.

İBB’DE ÇALIŞMIŞTI

Orhan Uzuner, Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin Proje Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında İstanbul 2’nci bölgeden AKP milletvekili aday adayı da olan Uzuner aday gösterilmedi.

Orhan Uzuner’in kızı Reyyan Uzuner ile Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan 2003 yılında evlendi. Reyyan Uzuner 17 yaşında olduğu için, düğün Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan izinle gerçekleştirildi. O dönem yapılan haberlerde ise Orhan Uzuner’in Recep Tayyip Erdoğan ile akraba olduğu iddia edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 13 Ağustos 2020 tarihinde “Kayseri, Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Garı Tramvay Hattı İnşaatı Projesi” için düzenlediği ihale, 376 milyon 493 bin TL’ye Kolin İnşaat ve Uzka İnşaat İş Ortaklığı’na verilmişti. BirGün’ün milyonlarca liralık ihaleyi gündeme getirdiği haberlere ise "Kişilik haklarının ihlal edildiği" gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildiği açıklanmıştı.