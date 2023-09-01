‘Dangalak’ davası: AKP’li Bülent Turan kullandı, ceza ise sözü iade edene çıktı

AKP’li Bülent Turan'ın seçim öncesi muhalefete yönelik kullandığı “dangalak” sözüne "Asıl dangalak sizsiniz" diyerek tepki gösteren Hüseyin Savaş'a şikayet üzerine açılan davada ceza çıktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP Grup Başkanvekili iken "1915 Çanakkale Köprüsü" tartışmalarına ilişkin muhalefeti hedef alarak "2023, Çanakkale’de dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp, oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar’dan Cihan Başakçıoğlu’nun haberine göre, Turan'ın "dangalak" söylemi tepkilere neden olurken, kendisine sosyal medya üzerinden cevap veren Hüseyin Savaş, "Asıl dangalak sizsiniz" ifadelerini kullandı. Bu ifadelere ilişkin Bülent Turan'ın şikayeti üzerine ise Savaş hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

TURAN ŞİKAYETÇİ OLDU: BANA 'DANGALAK' DEDİ

Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, AKP’li Turan'ın, Savaş hakkında "onur, şeref ve saygınlığı hedef alacak biçimde, herkese açık şekilde yorum yapmak" suretiyle alenen rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ifade edildi.

İddianamede AK Partili Turan'ın muhalifleri hedef alan "dangalak" ifadesine değinilmemesi dikkat çekerken, Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren Savaş ise “Söylemiş olduğum söz hakaret olsa dahi müşteki de bizlere yönelik dangalak demek suretiyle bize hakaret etmiştir. Suçlamayı kabul etmemekle birlikte karşılıklı hakaretten dolayı ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekir" dedi.

MAHKEMEDEN CEZA: 'ALENEN HAKARET'

Gerekçeli kararını açıklayan Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi ise “dangalak” sözünün hakaret teşkil ettiğini ifade ederek Savaş'ın “Kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediğine karar verdi. Savaş'a 354 gün adli para cezası veren mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm bu açıklamalar ışığında sanığın kamu görevlisi olan katılan hakkında, katılanın konumu ve yorumun paylaşılma biçimi dikkate alındığında katılanın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici sözler sarf ettiği kabul edilmekle davaya konu sözlerin hakaret niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Katılanın milletvekilliği görevi sırasında yapmış olduğu açıklamaya istinaden sanığın atılı suçu işlediği anlaşılmakla sanık hakkında TCK 125/3-a maddesi tatbik edilmiştir. Sanığın atılı suçu işlerken sosyal medya üzerinden herkes tarafından görülür şekilde söz konusu suçu işlediği bu yönüyle aleniyetin gerçekleştiği anlaşılmakla sanık hakkında TCK 125/4 maddesi tatbik edilmiştir."

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi, Turan'a yönelik benzer bir söylemde bulunulmasıyla ilgili açılan başka bir davada beraat kararı vermişti. Mahkemenin benzer bir dosyada verdiği beraat kararına dikkat çeken avukat Bayram Kara, müvekkili hakkında verilen cezaya itiraz etti.