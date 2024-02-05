Dani Alves, cinsel saldırı davasında hakim karşısına çıkıyor

Futbolcu Dani Alves, gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkacak.

Cinsel saldırı suçlamasıyla 13 aydır cezaevinde bulunan futbolcu Dani Alves, dava kapsamında bugün hakim karşısına çıkacak.

40 yaşındaki Dani Alves hakkındaki dosyada delil olarak bazı video görüntüleri ve tanık ifadeleri yer alıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dani Alves'in 30 Aralık 2022'de Barcelona'da bir gece kulübünde tanıştığı 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. İfadelere göre kendisine ve arkadaşlarına içki ısmarlayan Alves, daha sonra genç kadından kendisiyle tuvalete gelmesini istedi.

Genç kadının ifadesine göre Alves önce "oral seks" talep etti; kadının istememesi üzerine de cinsel saldırıda bulundu.

İFADESİNİ DEFALARCA DEĞİŞTİRDİ

Dani Alves, yaşananlarla ilgili anlattıklarını defalarca değiştirdi. Ocak 2023'te polise verdiği ilk ifadede kendisini suçlayan kadınla hiç karşılaşmadıklarını öne süren Alves, daha sonra farklı ifadeler verdi.

Alves, önce tuvalete gittiklerini ancak bir şey yaşanmadığını, daha sonra "oral seks" yaptıklarını, en sonunda ise kadının da rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti. Yargılaması boyunca 3 kez avukatını değiştiren Alves, eşinin öğrenmesini istemediği için ifadelerini değiştirdiğini söyledi.

Dani Alves son olarak ise çok içkili olduğu için yaşananları hatırlamadığını öne sürdü. Alves'in şu ana kadar yaptığı tutuksuz yargılanma talepleri de reddedildi.

12 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Dani Alves, 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. 1 yıldan uzun süredir cezaevinde tutuklu yargılanan Alves, ceza alması halinde 9 sene daha hapis yatabilir.

Brezilyalı futbolcu, Ocak 2023'te gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Son olarak formasını giydiği Meksika ekibi UNAM, Alves'in sözleşmesini feshederken eşi Joana Sanz da boşanma davası açmıştı.