Dani Alves kefaletle serbest kaldı
Spor Servisi
İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunma suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı futbolcu Dani Alves, yaklaşık 15 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 milyon avro kefalet ödeyerek serbest kaldı.
Barselona İl Mahkemesi'nin 20 Mart'ta aldığı kararla belirlenen 1 milyon avroluk kefalet bedelini 5 gün sonra bulan Alves, paranın yatırılmasının ardından Barselona yakınlarındaki Brains 2 Cezaevi'nden çıktı. Dünya basınının yoğun ilgi gösterdiği Alves, cezaevi kapısında bekleyen basının sorularını yanıtsız bırakarak, avukatıyla birlikte arabayla ayrıldı.