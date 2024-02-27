Danimarka Başbakanı'nın yemek paylaşımı tartışma yarattı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in yemek paylaşımı tepkilerin nedeni oldu. Frederiksen'in paylaşımına kullanıcılar, "Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanamazsınız" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, Instagram hesabında yaptığı yemek paylaşımı tartışma yarattı.

Frederiksen'in paylaşımında çiğ tavuk kesmek için kullandığı kesme tahtasında soğan kesmesi Danimarkalıların karışık tepkilerine neden oldu.

Habertürk'ün aktardığına göre, paylaşım pek çok okuyucunun Başbakan Frederiksen'in sağlığı konusunda endişelenmesine de yol açtı.

"AYNI KESME TAHTASINI KULLANAMAZSIN"

Paylaşımın altına bir kullanıcı "Olamaz! Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanamazsınız" derken, bir başka kullanıcı ise "Sevgili Mette, kampilobakter ve salmonellanın yakınından geçmek istemiyorsanız, aynı doğrama tahtasını çiğ kümes hayvanları ve çiğ sebzeler için aynı anda asla kullanamazsınız" diye yazdı.

AÇIKLAMA YAPTI

Tartışmaların ardından Başbakan Frederiksen Instagram profilindeki bir hikayede açıklama yapmak zorunda kaldı.

Frederiksen açıklamasında "Ve tabii ki soğan ve tavuğun yeterince ısıtılması gerekiyor. Ayrıca, hem tahta hem de bıçak daha sonra yıkandı" ifadelerini kullandı.