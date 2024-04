Danimarka'da tarihi borsa binasında yangın: 56 metre yükseklikteki kule ucu çöktü

Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma borsa binasında yangın çıktı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Kopenhag'da parlamento binasının da içinde bulunduğu Christiansborg Sarayı'nın yakınlarındaki tarihi menkul kıymetler borsa binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, 17. yüzyılda inşa edilen binanın yaklaşık 56 metre yükseklikteki kule ucu çöktü.

