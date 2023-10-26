Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Danimarka'dan vatandaşlarına: Lübnan'ı terk edin

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, "Lübnan'a seyahat etmenizi tavsiye etmiyor ve şu an fırsatınız varsa ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" uyarısını yaptı.

Dünya
  • 26.10.2023 17:39
  • Giriş: 26.10.2023 17:39
  • Güncelleme: 26.10.2023 17:42
Kaynak: AA
Danimarka'dan vatandaşlarına: Lübnan'ı terk edin

Danimarka, vatandaşlarına, ülkedeki gelişmelerin belirsiz olduğu gerekçesiyle Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı Vatandaş Servisi Başkanı Steen Hommel, sosyal medya platformu X üzerinden video mesaj paylaştı.

Lübnan'daki gelişmelerin belirsiz olduğunu ifade eden Hommel, "Lübnan'a seyahat etmenizi tavsiye etmiyor ve şu an fırsatınız varsa ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 