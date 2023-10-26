Danimarka'dan vatandaşlarına: Lübnan'ı terk edin

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, "Lübnan'a seyahat etmenizi tavsiye etmiyor ve şu an fırsatınız varsa ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" uyarısını yaptı.

Danimarka, vatandaşlarına, ülkedeki gelişmelerin belirsiz olduğu gerekçesiyle Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı Vatandaş Servisi Başkanı Steen Hommel, sosyal medya platformu X üzerinden video mesaj paylaştı.

Lübnan'daki gelişmelerin belirsiz olduğunu ifade eden Hommel, "Lübnan'a seyahat etmenizi tavsiye etmiyor ve şu an fırsatınız varsa ülkeyi terk etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 45 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.