Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 5'inci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kuran'ın yakılmasına ilişkin 5ç kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kuran yakılması olaylarıyla ilgili ülkenin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 5. kez çağırdı.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kuran'ın yakılması eylemlerine devam ediliyor.

Kuran yakılması eylemleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, mesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün yine çağırdı.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, daha önce 18-21-22 ve 23 Ağustos’ta yine aynı konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA KURAN YAKILMASI

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kuran yakma eylemleri gerçekleştiriliyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kuran yakmıştı.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kuran yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran'ı ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kuran ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kuran yakmıştı.

Momika adlı kişi İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kuran'a yönelik saldırı düzenlemişti.