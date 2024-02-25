Danışman Saray’dan bildirdi: En solcu lider Erdoğan'mış

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Erdoğan’ı ‘sol ilklere en uygun lider’, AKP’yi de ‘sol politikalar en uygun parti’ ilan etti.

Saray danışmanlarından Uçum, sol hareketler hakkında yazdığı yazıda AKP’yi neredeyse sosyalist ilan etti.

Sol ilkelere en uygun hareket eden liderin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ileri süren Uçum, Oda TV’ye gönderdiği yazıda AKP’nin de sol politikalara en yakın parti olduğunu savundu.

Uçum, yazısında şunları kaydetti:

“Günümüzde solun ayırdedici karakterlerine bakıldığında, anti-emperyalizm, yurtseverlik, darbe karşıtlığı, mültecilerin korunması, kadın hakları savunuculuğu, gençliğe sahip çıkılması, güçlü sosyal politikalar gibi temel sol yaklaşımlar üzerinden değerlendirildiğinde siyasi niteleme açısından olmasa dahi siyasi pratik bakımından sol ilkelere daha uygun hareket eden liderin R. T. Erdoğan, sol politikalara yakın olan partinin Ak Parti olduğu çok güçlü bir şekilde söylenebilir.”