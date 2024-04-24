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Danıştay'da başkanlık seçimi günü

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapılacak. Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyor.

Güncel
  • 24.04.2024 09:41
  • Giriş: 24.04.2024 09:41
  • Güncelleme: 24.04.2024 09:42
Kaynak: AA
Danıştay'da başkanlık seçimi günü
Fotoğraf: AA

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

Bu kapsamda Danıştay Genel Kurulu'nda, bugün saat 14.00'te başkanlık seçimi yapılacak.

Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gidecek ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirleyecek.

Danıştay üyelerinin her biri seçimde aday olabilecek. Adayların, üyelerin salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekecek.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyor.

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