Danıştay'da başkanlık seçimi günü

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapılacak. Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyor.

Güncel 24.04.2024 09:41 Giriş: 24.04.2024 09:41

Güncelleme: 24.04.2024 09:42 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA