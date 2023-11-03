Danıştay'dan göreve iade edilen savcı açıklaması: Yargı bağımsızlığını zedeleyecektir

Danıştay, 2019-2020 yılları arasında sosyal medyada sahte bir isimle açılan hesaptan aralarında bakanların da bulunduğu siyasetçiye küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan cumhuriyet savcısı Ö.M.G'nin görevine iade edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Danıştay göreve iade kararı hakkında "Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir" ifadelerine yer verdi.

Danıştay, Samsun'da meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısının göreve iadesine karar verilmesine ilişkin açıklamasında, "Henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir" ifadesine yer verildi.

Danıştay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da görev yaparken disiplin soruşturması sonucu Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) meslekten çıkarılan cumhuriyet savcısının açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesince verilen karara ilişkin yapılan değerlendirmeler üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Tüm yargı kararları gibi Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği kararın da eleştiriye açık olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda temyiz yolu açık olup henüz kesinleşmeyen karar hakkında hukuki ve bilimsel eleştiri düzeyini aşan, kararı veren yargı mensuplarını hedef gösteren, kişisel haklarına saldırı boyutuna ulaşan değerlendirmeler, Anayasa'nın 138. maddesiyle güvence altına alınan yargı bağımsızlığını zedeleyecektir."

NE OLMUŞTU?

Samsun'da Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.'nin, 2019-2020 yılları arasında sahte bir sosyal medya hesabından aralarında bakanların da bulunduğu çok sayıda siyasetçiye küfür ettiği ve hakarette bulunduğu iddia edilmişti.

HSK tarafından 2021 yılında görevden alınan savcı Ö.M.G. hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçlarından hazırlanan iddianame Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Ö.M.G., üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş ve telefon hattını uzun süredir kullandığını belirtmişti.

HSK 2. Dairesi, sosyal medya paylaşımlarının mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu belirtilerek Ö.M.G.'yi meslekten ihraç etmişti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle dava açılan Ö.M.G., "hakaret" suçundan ceza almıştı.

Ö.M.G.'nin açtığı dava sonucu Danıştay 5. Dairesi göreve iade kararı vermişti. Ö.M.G.'nin eylemlerinin Hakimlik ve Savcılık mesleğinin kamuoyu nezdinde saygınlığının zedelenmesine neden olacak, mesleğin şeref, onurunu ve memuriyet itibarını bozacak nitelikte ve ağırlıkta bulunmadığını kaydedilmişti.