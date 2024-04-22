Danıştay hakimi: Yargı hiç bu kadar bozulmamıştı

Gazeteci İsmail Saymaz, hafta sonu katıldığı nikâhta sohbet ettiği bir Danıştay hakiminin yargıya ilişkin eleştirilerini aktardı. Sohbet ettiği hakimin eski bakanın ‘ışıltılı’ gözlerinin içine bakarak, “Yargı hiç bu kadar bozulmamıştı” dediğini belirten Saymaz, hakimin yargıçların birtakım dini ve siyasi grupların kontrolü altında olduğunu söylediğini aktardı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 20'inci turunda sonuç çıkmadı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, hafta sonu katıldığı nikahta sohbet ettiği bir Danıştay hakiminin yargıya ilişkin eleştirilerini aktardı.

Saymaz, “Adına ister tarikat, ister cemaat, ister sivil toplum kuruluşu denilsin” grupların yüksek yargıya müdahalesinden söz eden hakim, “Yargı hiç bu kadar bozulmamıştı” dediğini aktardı.

Saymaz’ın bugün yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

“(…) Sohbet döndü dolaştı; 20’nci turda da sonuçsuz kalan Yargıtay Başkanlığı seçimine geldi. Danıştay hakimine “Seçim 1980 yılı Cumhurbaşkanlığı oylamasına döndü. Uzadıkça uzuyor” dedim. Hakim bu soruyu bekliyormuş gibi, “Haklısınız” dedi. “Adına ister tarikat, ister cemaat, ister sivil toplum kuruluşu denilsin” grupların yüksek yargıya müdahalesinden söz etti.

Ortam buz kesti. Hakimin sözlerinden cesaret alarak, Yargıtay’da başta Hak-Yol ve Menzil olmak üzere her grubun bir adayı desteklediğini kaydettim. “Doğru. Güneş balçıkla sıvanmaz” dedi.

Yargıçların birtakım dini ve siyasi grupların kontrolü altında olduğunu ve özgür iradesiyle oy kullanmadığını söyledi. Gruplar arasındaki pazarlıklar sürdüğü için seçimin çıkmaza girip uzadığını anlattı. Eski bakan söz aldı ve karşılık olarak, yargıyı eleştirdi.

70 yıldır devam eden davasının olduğunu söyledi. “Yargı bugün tam olarak dağılmıştır” dedi. Sokakta yargıya güvenin kalmadığını anlattı.

Danıştay hakimi gülerek, “Sokağı bırakın, bizim hakimlerimizde de öyle. Türk hakimlerine sorun bakalım, bir Türk hakiminde yargılanmak istiyor mu?” dedi.

Eski bakanın ‘ışıltılı’ gözlerinin içine bakarak, 28 Şubat günlerinde hedefe konduğunu hatırlattıktan sonra “Yargı hiç bu kadar bozulmamıştı” dedi.

Eski bakan, yanıt vermek istedi. Eski bakanın tanıdığı avukat itiraz etti. “Siz neden emekli maaşlarında cumhurbaşkanını uyarmadınız” dedi.

Eski bakan sustu. Gözlerindeki ‘ışıltı’ söndü.

AK Partili belediye başkanı yargının öteden beri problemlerinin olduğunu kaydederek, toparlamak istedi. Fakat pek başarılı olduğunu söyleyemem.

Yargıtay seçimlerine çarşamba devam edilecek. Adaylardan hiçbiri 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175’i bulabilmiş değil.”