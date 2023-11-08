Danıştay zeytin talanına 'dur' dedi

Danıştay, zeytinlik alanları madencilerin talan etmesine izin veren Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında yürütmenin durdurulması kararı verdi.

BİRGÜN EGE

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, 1 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğinin iptali için dava açtı. Danıştay, zeytinliklerin talanına izin veren değişiklik için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme, Mahir Polat’ın zeytincilik faaliyeti yürütmediği gerekçesiyle davayı husumet yönünden reddetti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaptığı temyiz incelemesi ile Mahir Polat’ın subjektif ehliyetinin bulunduğuna hükmetti. Danıştay Dava İdareleri Kurulu’nun kararı emsal niteliği taşıdığı gibi bu kararın ardından milletvekillerinin seçim bölgelerini ilgilendiren yasal düzenlemelerle ilgili dava açmalarının önü açılmış oldu.

İktidarın çevre konusunda vicdansız olduğunu vurgulayan Polat, “Doğal yapısı gereği ölümsüz bir bitki olarak kabul edilen zeytin, efsanelere konu olmuş, barışın ve canlılığın simgesi kadim bir ağaçtır. İklimde yaşanan ani değişimler, doğal olarak ülkemizdeki zeytin yetiştiriciliğini de etkiliyor. Zeytin kurak koşullara dayanıklı bir tür olmasına karşın küresel iklim değişimi sürecinde iklimde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yağış ve sıcaklık miktarındaki değişkenlikten en fazla etkilenen tarım ürünleri arasında yer alıyor. Türkiye ağaç başına verimlilikte rakip üretici ülkelerin gerisinde kalıyor. Bununla ilgili önlem almak, zeytinliklerimizi artırmak gerekirken AKP iktidarı zeytin talanını teşvik etmeye çalışıyor. Herhalde dünya üzerinde ağacını iktidardan korumaya çalışan tek milletiz” değerlendirmesini yaptı.