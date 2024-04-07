Dar gelirlinin tatili memleket

Haber Merkezi

Dün başlayan 9 günlük bayram tatili nedeniyle otogarlarda, havalimanlarında ve karayollarında yoğunluk yaşandı. Tatil beldelerini tercih edenler olsa da otogarlardaki kalabalığın büyük kısmı memleketlerine gidenler oluşturdu. Memleketlerine giden öğrenciler de bilet fiyatlarına tepki gösterdi. Üniversite öğrencisi Rabia Manda, "Bilet fiyatları inanılmaz artmış. Yüzde 100 oranında bir artış var. 200 liraya aldığım bileti 450 liraya aldım" dedi. Mehmet Aydın ise “Ben Ankara'ya geçen hafta geldim iş için. Fakat bir hafta içerisinde fiyatlar yüzde 30-40 bandında artmış görünüyor. Bir hafta içerisinde bu kadar zam gelmesi çok abes bir durum" diye konuştu.

Şeker Bayramı tatili için İstanbul'dan memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek isteyenler, dün sabah saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirpaşa Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. D-100 yolunda sabah erken saatlerde Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşanan şehir içi trafik yoğunluğu haricinde bir yoğunluk görülmedi.

Esenler Otogarı'nda, 9 günlük bayram yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle artan talepleri karşılayabilmek için birçok otobüs işletmesinin ek seferler koyduğu öğrenilirken, tatil bölgelerine ya da memleketlerine gitmek isteyen yolcuların otogara geldiği görüldü. Otogar içinde ve araç giriş-çıkış noktalarında da kendi araçlarını veya taksileri kullanarak gelen yolculardan dolayı trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatil boyunca 65 bin 600 personel ile 24 saat esasına göre trafik denetimi yapılacağını açıkladı.