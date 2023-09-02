Darbe için para alıyorlar

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, “hükümeti devirmek için İspanyol iş insanlarından para topladığını” söyledi. Solcu lider, “Ülkede yeni bir şiddet dönemi istiyorlar” dedi.

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Kolombiya’ya barışı getirme vaadine yönelik gerilla örgütü ELN ile ateşkes sağlamak gibi tarihsel adımlara imza atan solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro, “hükümetlerini devirmeyi hayal eden kişilerin” İspanyol iş insanlarından para aldığını söyledi. Bolivar kentine bağlı El Salado kasabasında halka seslenen Petro, “yeni bir şiddet döneminin başlatılmak istendiğini ancak halkın buna izin vermeyeceğini” belirtti.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Hükümeti devirme hayali kuranların olduğunu vurgulayan Petro şunları söyledi: “Bazı büyük İspanyol iş adamlarından para topluyorlar. İspanya'ya gidip hükümetin nasıl çöktüğünü görmek istiyorlar. Bunu yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin zira yeni bir şiddet dönemi başlatmış olursunuz. Size söyleyeceğim gibi, akılsız olmayın zira Kolombiya tarihinde bu zaten yapılmıştı, tekrarlandı ve ne olacağını biliyoruz.”

PETRO’NUN İDDİALARI

İş insanlarının isimlerine ilişkin detay paylaşmayan Petro, daha önce de çeşitli sektörlerden ve muhaliflerden kendisine yönelik “yumuşak bir darbe” planları yapıldığını bildirmişti. Petro, ülkede yolsuzluğu bitirme, sağlık reformu ve diğer ilerici uygulamalarının meclis ve bakanlar kurulundaki koalisyon ortakları tarafından engellenmesi üzerine 25 Nisan’da tüm kabinesinin istifasını istemişti. Bunun üzerine ülkede siyasi kriz baş göstermişti. Petro'nun 11 Mayıs'ta olası bir darbeden bahsetmesinin ardından, emekli Albay John Marulanda'nın hükümeti devireceklerine dair açıklamaları ülkede tartışmalara ve darbe iddialarına yol açmıştı.