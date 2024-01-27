Darp iddiasıyla gündeme gelen emniyet müdürü görevden alındı

3 ilin emniyet müdürü dün itibarıyla değişti. Görevden alınan emniyet müdürlerinden biri, darp iddiasıyla gündeme gelen Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci oldu.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre; Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin yerine Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca'nın yerine Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu'nun yerine Necmettin Öztürk atandı.

Doğan İnci, 2020 yılında yayımlanan kararnameyle Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. İnci, son olarak 2023 yılında, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü'nü makam odasında darbettiği iddiaları ve hakkındaki şikâyetle gündeme gelmiş, Adana Valiliği ise haberleri yalanlayarak, şikâyetçi şube müdürü hakkında soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.

Cumhuriyet'ten Mehmet Aka'nın haberine göre, üç gün iş görmemezlik raporu alan Yıldız, İnci’den şikâyetçi olmuştu.

Yıldız, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede olayı şöyle anlatmıştı:

"Makamda konuyu kendisine izah etmeye çalıştığım sırada aniden ‘Yanıma yaklaşma pislik herif, milletten 20-30-100 milyar para almışsın şerefsiz’ diyerek önce sol ayağımı tekmeledi. Sonra bir eli ile boğazımı sıkıp, diğer eliyle de çeneme vurdu. Ben ona herhangi bir şekilde fiili karşılık vermedim.

‘Ben böyle bir şey yapmadım, varsa soruşturun. Soruşturma sonucunda haklılığım ortaya çıkacaktır’ diyerek odadan çıkmak üzere klasörü alamadan kapıya doğru gittim. Bu arada müdür bey bana hitaben, ‘Ben senin hakkında bir şekilde soruşturmayı açarım ve seni de buradan 34. madde kapsamında gönderirim’ dedi. Bunun ardından kapıyı açan korumaları ve özel kalem müdürü beni dışarı çıkardılar. Korumaların oradan hızla uzaklaşmamı işaret etmeleri üzerine oradan koşarak ayrıldım. İçeride kalma sürem ancak 5-6 dakikadır."