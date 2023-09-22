DASK için emsal karar: Depremzedelere tam ödeme yapılacak

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, DASK ödemeleri hakkında emsal teşkil eden bir karar verdi. Buna göre, DASK’ın hasarlı konut sahiplerine ödemesi gereken tazminatın yarısının ödenmesinin doğru olmadığına, tam ödeme yapılması gerektiğine hükmedildi.

Deprem bölgesindeki hasarlı konutlara yönelik yapılan DASK ödemeleri ile ilgili emsal bir karar çıktı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük depremde 11 ilde binlerce bina yıkılmış, bir o kadar da bina ağır hasar almıştı.

Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, Kahramanmaraş’ta DASK ödemeleri hakkında karar verdi.

Heyet, DASK’ın hasarlı konut sahiplerine ödemesi gereken tazminatın yarısını ödediğini, bunun doğru olmadığına tam ödeme yapılması gerektiğine hükmetti.

DASK’ın 25 Kasım 2022 de yeni tarife yayımlanmasına rağmen, ödemelerini eski tarifeden yarı oranında yapmaya devam edildiği ancak Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti verdiği kararın da bunun hatalı olduğunu, 6 Şubat’ta meydana gelen depreme 25 Kasım 2022 tarihli şimdiki tarifenin uygulanması gerektiğini kararlaştırdı. Buna göre azami teminat limiti 320 bin TL’den 640 bin TL’ye yükseltildi.