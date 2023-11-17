Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.19'da büyüklüğü 4.1 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD, sosyal medya hesabından Datça ilçesi açıklarında deprem yaşandığını duyurdu.
AFAD'ın açıklamasına göre saat 16.19'da meydana gelen deprem 6.22 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [49.02 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-11-17
Saat:16:19:29 TSİ
Enlem:36.268 N
Boylam:27.676 E
Derinlik:6.22 km
Detay:https://t.co/mZBD8qhPdH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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