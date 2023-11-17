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Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.19'da büyüklüğü 4.1 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 17.11.2023 16:43
  • Giriş: 17.11.2023 16:43
  • Güncelleme: 17.11.2023 16:48
Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD, sosyal medya hesabından Datça ilçesi açıklarında deprem yaşandığını duyurdu.

AFAD'ın açıklamasına göre saat 16.19'da meydana gelen deprem 6.22 km derinlikte gerçekleşti.

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