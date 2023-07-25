Datça'da müzisyenler doğa ve müzik için yürüdü

Datça'da sokak müzisyenleri sokaklarda müzik yapılmasına yönelik engellemelere karşı yürüyüş yaptı. Yürüyüşte Akbelen'deki doğa katliamı da gündeme geldi.

Datça'da sokak müzisyenleri sokaklarda müzik yapılmasına yönelik engellemelere karşı yürüyüş yaptı.

Yürüyüşte Akbelen'deki doğa katliamı da gündeme geldi.

Ellerinde "Akbelen ormansız, sokaklar müziksiz olmaz", "Müziğimizin fişini çekmeyin", "Sanat sokakta güzeldir" gibi dövizler taşıyan müzisyenlerin Datça Sokak Müzisyenleri adıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili dostlar

Kültürü ve sanatı, muhteşem ekolojisiyle bütünleştiren Datça'mızın sesi kesiliyor. Bitmek tükenmek bilmeyen rant ve talan, Datça'mızın ekolojisini de tahrip ediyor. İnsan merkezli algı ve hırs kültürü, insanın doğaya tahakkümünün korkunç boyutlarını yaşatıyor hepimize.

Bir yandan halkımızın plajları şezlonglarla gasp edilirken, yanıbaşımızdaki ciğerlerimiz, Akbelen'de katlediliyor. Bugün de kapitalist estetik, sokaklarımızda gürültü kirliliği yaratırken, meydanlarınıızda, kulakların pasını atan müzisyenler olarak sesimiz kısılıyor, fişlerimiz çekiliyor ve yasaklarla engelleniyoruz.

Yaşam alanlarımız gasp edilirken, kentlerimizin, köylerimizin, ormanlarımızın, büklerimizin, plajlarımızın müziğinin kesilmesine karşı sizleri enstrümanlarımızla şarkılarımızı söyleyerek, sokaklarımıza anjiyo yapmaya davet ediyoruz."





