Datça’da ilk bisiklet festivali

Datça’da ilk bisiklet festivali bugün başladı. Katılımcılar 3 gün sürecek festivalde ilçenin belli bölgelerine bisiklet sürecek. Son gün ise Datça Cumhuriyet Meydanında bir konser düzenlenecek.

BİRGÜN EGE

Datça Dağ Sporları Kulübü (DADADOSK) ve Datça Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Datça 1. Bisiklet Festivali bugün başladı. DADADOSK sözcüsü Gülhan Keleş bu yıl ilk kez düzenlenen festivale 37'si kadın bisikletçi olmak üzere 76 kişinin başvurduğunu, bazı bisikletçiler eşleriyle geldikleri için bu sayının 100'ü bulduğunu, katılımcıların 20'sinin Datça'da yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Keleş bu yıl ilki yapılan festivalin gelenekselleştirileceğini, her yıl eylül ayının son haftası yapılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

Datça Mor Pedal Bisiklet Grubu sözcüsü Ümit Kırcalı bu yılki festivalin 3 gün süreceğini festivale ev sahipliği yapan Tırmata'dan yola çıkarak ilçe merkezi, Eski Datça, Hızırşah, Karaköy, Kızlan ve Reşadiye dolaştıktan sonra çıkış noktası Tırmata'ya dönüleceğini, akşam DADYADOST'ta Nikoletta isimli Yunan sanatçıyı dinleyeceklerini söyledi.

İkinci gün olan yarın ise Tırmata'dan yola çıkılacak ve Palamutbükü'ne gidilecek. Sonrasında Hayıtbükü'nü takiben Tırmata' ya dönülecek. Üçüncü ve son gülen pazar günü Aktur’a bisiklet sürülerek tekrar geri dönülecek. Saat 18.30’da Datça Cumhuriyet Meydanında sanatçı Didem K. Esentürk sahne alacak.