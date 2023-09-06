Datçalılar isyan etti

Datçalılar, kaçak yapılaşma ve kıyıların işgaline karşı bir araya geldi, "Belediye görevini yap, kıyılardaki kiralamaları kaldırmak için yetkini kullan” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

Muğla Çevre Platformu ve Şezlongsuz Datça inisiyatifinin çağrısı üzerine yurttaşlar Datça Belediyesi'nin önünde toplandı, belediyeyi göreve çağırdı. Datça halkı kaçak yapılaşmaya, sahillerin işgaline ve yüksek sesli müziğe tepki gösterdi. Açıklamada, "Biz belediyeyi duyuyor, görüyor ve izliyoruz. Datça'nın hızla ranta, sermayeye teslim edilmesine karşı, tüm hukuksuz girişimleri durdurma yetkisi olan belediyeyi de izliyoruz ve ‘Artık dur, tolerans gösterme, belediye görevini yap’ diyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

ARTIK GÖZ YUMULMASIN

Açıklama, şöyle devam etti: “Belediye görevini yap; kıyılardaki hukuksuz kiralamaları ortadan kaldırmak için yetkini kullan! Belediye görevini yap; kıyılarda hukuksuz kiralamalara dayalı işgallere karşı harekete geç. Kıyı Kanunu hükümlerine açık biçimde aykırılık taşıyan kıyılardaki bariyer, saksılar, tenteler, şezlonglar ve masalar gibi işgal araçlarını kaldırmak için görevini yap! Belediye görevini yap; meskûn mahalde müzik ve işletme ruhsatı olmayan eğlence mekânlarının müzik adı altında gürültü kirliliğine göz yumulmasını, bunun yaygın hale gelmesini kabul etmiyoruz!”

BELEDİYEYİ UYARIYORUZ

“Belediye görevini yapmamaya devam ederse, geriye savunacağımız bir Datça kalmayacak” denilen açıklama, şöyle son buldu: “Yerel seçimler öncesi Datçalı yurttaşlar olarak belediyeyi bir kez daha uyarıyor ve tüm bu görev ihmallerine karşı ses çıkarıyor; halktan, doğadan yana olmayan, kentli haklarımızı yok sayan yönetimlere oy vermeyeceğimizi ilan ediyoruz.”