Dava açacağı iddia edilmişti: Yılmaz Erdoğan'dan Cansu Taşkın açıklaması

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, birlikte yer aldıkları görüntüleri sosyal medyada kardeşi vasıtasıyla yayan Cansu Taşkın'a ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz Erdoğan, "Kimseyi dava etmiyorum" diye yazdı.

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada birlikte yer aldıkları görüntüleri dolaşıma sokulan Cansu Taşkın'a ilişkin açıklama yaptı.

Taşkın'a dava açacağı öne sürülen Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın şubat ayında model Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya atılmış, Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun sosyal medyada bazı görüntüleri paylaşıma sokmuştu.

Sosyal medyaya sızdırılan görüntüler sonrası Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ve Elif Vurgun'a dava açacağı iddia edilmişti.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yılmaz Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki, 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..."

Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle... — Yılmaz Erdoğan (@yilmazerdogan) April 16, 2024

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NE OLMUŞTU?

Yılmaz Erdoğan'ın şubat ayında model Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığına dair söylentiler ortaya atılmıştı.

İki taraf, iddialar hakkında uzun süre açıklama yapmazken, bu sessizlik geçtiğimiz hafta Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle bozulmuştu. Görüntüler, Taşkın'ın ilişki iddialarını doğrulamasıyla eşzamanlı olarak yayınlanmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Erdoğan'ın 'büyük bir öfke duyduğu', avukatlarına iki isim hakkında dava açılması için talimat verdiği öne sürülmüştü.