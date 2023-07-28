Dava ve ceza kuşatması

Gazetecilere yönelik davalar ve cezalar bitmiyor. BirGün yazarı Ayça Söylemez hakkında dava açıldı. Mehmet Şah Oruç hakkında 35 haber için 22 yıl istendi.

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in şikayetinin ardından bianet insan hakları editörü, gazeteci Ayça Söylemez hakkında iddianame hazırladı. İddianame İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Dava gerekçesi ise Söylemez’in 18 Şubat 2020’de BirGün’de kaleme aldığı ‘Yetenekli hâkim bey’ başlıklı makale.

Söylemez söz konusu makalede, o dönem İstanbul’da ağır ceza mahkemesi başkanı olan Akın Gürlek’in gazeteci Canan Coşkun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP’nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, Barış Akademisyenleri ile Sözcü gazetesi yönetici, yazar ve çalışanlarını yargıladığını yazmıştı.

Savcılık iddianamede, Söylemez’e son dönemde gazetecilerin gözaltına alınmasında ve yargılanmasında sıklıkla kullanılan ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlaması yöneltti. 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İlk duruşma 22 Kasım saat 09:45'te görülecek.

Ayça Söylemez

35 HABERE 22 YIL İSTEMİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Nisan'da tutuklanan gazetecilerden Mehmet Şah Oruç hakkındaki iddianame de tamamlandı. Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, “yetkisizlik’’ kararı vererek, iddianameyi Oruç’un ikamet ettiği Bitlis'e gönderdi. Bitlis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘‘örgüt üyeliği’’ iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede Oruç’un yaptığı haberlerin “örgütün hedefleri doğrultusunda yapıldığı ve örgüte hizmet ettiği” öne sürüldü. İddianamenin sonuç bölümünde ise, Oruç’un “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlarını işlediği iddia edilerek, 22 yıl 6 aya varan hapis cezası talep edildi. Ayrıca Oruç’un öne sürülen iddiaları birden fazla işlediği ve bundan dolayı da caza artırımını düzenleyen zincirleme hükümlerinin uygulanması istendi.

Mehmet Şah Oruç

HABERE ERİŞİM ENGELİ

BirGün’ün 22 Haziran 2023 tarihinde “Suçluluk telaşı” başlığıyla manşetten duyurduğu habere erişim engeli getirildi. Haberde, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı’nın, cinsel taciz soruşturması geçirmesiyle ilgili haberleri erişime engelletmesi ve henüz yayımlanmamış haberler için de yayın yasağı istediği belirtiliyordu. Balcı, 26 Temmuz’da Sakarya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak erişim engeli haberlerinin de engellenmesini talep etti. Hakimlik, Balcı’nın talebini aynı gün kabul etti ve konuyla ilgili olarak 30’u tweet, 12’si haber olmak üzere 42 içerik erişime engellendi. Balcı, aldırdığı ilk erişim engeli kararında olay hakkında gelecekte yapılması muhtemel haberler için de yayın yasağı talep etmiş ancak bu talep reddedilmişti. Son kararda yayın yasağı talebiyle ilgili haberler de erişime engellendi.