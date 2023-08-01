‘Davada delil karartıyorlar’

Amasra maden faciasının yaşandığı madende çalışan mühendis, “Sanık sandalyesinde olan iki iş güvenliği uzmanı, delil karartıyorlar" diye konuştu.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 43 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan grizu patlamasının ardından, madendeki ihmaller gün yüzüne çıktı. Madencilerin ölümüne ilişkin Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı ve davada TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci’nin de aralarında bulunduğu yedisi tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Dava dosyasına ise madendeki ihmallere ilişkin birçok belge girildi ancak halen facianın tam olarak nasıl yaşandığı gün yüzüne çıkmadı.

Facianın yaşandığı Amasra müessesesinde çalışan mühendis, ANKA Haber Ajansı’na madendeki ihmalleri anlattı.

İş güvenliğinin tamamen ihmal edildiğini söyleyen mühendis, "Şu anda sanık sandalyesinde olan 2 iş güvenliği uzmanı iş güvenliği servisinde devam ediyor, iş güvenliği uzmanlığı yapıyor aynı zamanda. Delil karartıyorlar. Fazıl Karakök, Hidayet Gökdere. Bunların tutuklanması isteniyor, hakimin bileceği iş de. Tutuklanmasına gerek yok, sadece delil karartmasını engelleyin. İşyerini değiştirin. Adamı hapse atmanıza gerek yok ki, niye burada görev yaptırıyorsunuz. Delil karartıyorlar. Acil eylem planı diye bir plan yoktu. Patlamadan sonra yapıldı. Fazıl Karakök yaptı bu acil eylem planını, acele kıyamet. Delil karartma değil mi bu? Ben işletme planı olduğuna dahi inanmıyorum. Fazıl Karakök, prosedür eksiklerini gideriyor şimdi” diye konuştu.

Mühendis, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun da faciadan sorumlu olduğuna dikkat çekerek, facianın büyümesinde ocakta önlem alınmayan kömür tozunun etken olduğunu söyledi. ANKA