Dave Evans, Türkiye'de konser verecek

Dünyaca ünlü rock grubu AC/DC'nin bir süre solistliğini yapan Dave Evans, Türkiye'de konser verecek.

Dave Evans, 20 Ekim’de Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Evans, dünyaca ünlü rock grubu AC/DC'nin bir süre solistliğini yapmıştı.

Müzisyenin İstanbul'da vereceği konserin "AC/DC Türkiye'ye geliyor" şeklinde haberleştirilmesine, müzik yazarı Murat Meriç tepki gösterdi.

Meriç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Benim akışta bir bayram havası var, herkes coştu, haber siteleri üzerine atlamış ama AC/DC getirmek öyle kolay değil. Belli ki bir PR kazığı. Kurulduklarında 10 ay solistliklerini yapan Dave Evans’ın konseri bu -ki bir süredir Kadıköy sokaklarında dolanıyor zaten kendisi” dedi.