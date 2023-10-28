David Fincher imzalı 'The Killer'dan yeni fragman

Usta yönetmen David Fincher'ın yeni filmi 'The Killer'ın yeni fragmanı yayınlandı.

Dünyaca ünlü ABD'li yönetmen David Fincher'ın 9. uzun metraj filmi 'The Killer'ın yeni fragmanı yayınlandı. Prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılan film, 10 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Alexis Nolent'in Fransız çizgi romanından uyarlanan filmin başrolünde X-Men ve Prometheus filmlerinde canlandırdığı rollerle tanınan oyuncu Michael Fassbender yer alıyor.

Hiçbir plan kusursuz değildir. David Fincher'dan The Killer 10 Kasım’da sadece Netflix’te. pic.twitter.com/i0kLwgWvSZ — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) October 27, 2023

Filmin konusu şöyle anlatılıyor:

"Yalnız, soğuk ve hayatında pişmanlıklara yer olmayan adam, acımasız bir ölüm meleği olarak çalışmaktadır. Kendisine verilen görevleri yerine getirmek için dünyayı dolaşır fakat işlediği bunca cinayetin ardından artık hiçbir şey net değildir. Vicdan azabıyla tanışan ve bu hayattan vazgeçip geçmemek konusunda kararsız kalan katil, kendisine verilen son görevinde başarısız olunca kendisini zor bir sürecin içinde bulur ve işverenlerinin peşine düşmek zorunda kalır."

'The Killer'ın oyuncu kadrosunda Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard ve Sophie Charlotte gibi isimler de yer alıyor.