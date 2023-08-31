David Fincher'ın yeni filmi The Killer'ın ilk fragmanı yayınlandı

Usta yönetmen David Fincher'ın yeni filmi 'The Killer'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Dünyaca ünlü ABD'li yönetmen David Fincher'ın 9. uzun metraj filmi 'The Killer'dan ilk fragman yayınlandı. Prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılan film, 10 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Alexis Nolent'in Fransız çizgi romanından uyarlanan filmin başrolünde X-Men ve Prometheus filmlerinde canlandırdığı rollerle tanınan oyuncu Michael Fassbender yer alıyor.

After a fateful near-miss, an assassin battles his employers and himself on an international manhunt he insists isn’t personal.



Watch David Fincher's The Killer, starring Michael Fassbender, in select theaters October and on Netflix November 10. pic.twitter.com/gQEpKjOtf5 — Netflix (@netflix) August 29, 2023

Filmin konusu şöyle anlatılıyor:

"Yalnız, soğuk ve hayatında pişmanlıklara yer olmayan adam, acımasız bir ölüm meleği olarak çalışmaktadır. Kendisine verilen görevleri yerine getirmek için dünyayı dolaşır fakat işlediği bunca cinayetin ardından artık hiçbir şey net değildir. Vicdan azabıyla tanışan ve bu hayattan vazgeçip geçmemek konusunda kararsız kalan katil, kendisine verilen son görevinde başarısız olunca kendisini zor bir sürecin içinde bulur ve işverenlerinin peşine düşmek zorunda kalır."

'The Killer'ın oyuncu kadrosunda Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard ve Sophie Charlotte gibi isimler de yer alıyor.