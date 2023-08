David Fincher'ın yeni filmi The Killer'ın ilk fragmanı yayınlandı

Dünyaca ünlü ABD'li yönetmen David Fincher'ın 9. uzun metraj filmi 'The Killer'dan ilk fragman yayınlandı. Prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılan film, 10 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Alexis Nolent'in Fransız çizgi romanından uyarlanan filmin başrolünde X-Men ve Prometheus filmlerinde canlandırdığı rollerle tanınan oyuncu Michael Fassbender yer alıyor.

After a fateful near-miss, an assassin battles his employers and himself on an international manhunt he insists isn’t personal.



Watch David Fincher's The Killer, starring Michael Fassbender, in select theaters October and on Netflix November 10. pic.twitter.com/gQEpKjOtf5