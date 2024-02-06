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David Villa: "En zeki Arda Turan"

Eski futbolcu David Villa, Atletico Madrid'de birlikte forma giydiği dönemdeki "en"lerini sıraladı. David Villa'nın 'En zeki futbolcu' sorusuna Arda Turan cevabını vermesi dikkat çekti.

Spor
  • 06.02.2024 13:57
  • Giriş: 06.02.2024 13:57
  • Güncelleme: 06.02.2024 14:05
Kaynak: Spor Servisi
David Villa: "En zeki Arda Turan"
Fotoğraf: AA (Arşiv)

4 yıl önce futbolu bırakan İspanyol forvet David Villa, Atletico Madrid dönemiyle ilgili bir quiz'e katıldı.

42 yaşındaki emekli futbolcu, Atletico Madrid forması giydiği 2013-14 sezonunda takımdaki "en"lerini sıraladı.

NTV Spor'un aktardığına göre David Villa, en zeki fubolcu sorusuna "Arda Turan" yanıtını verdi.

David Villa'nın Atletico Madrid'deki "en"leri şu şekilde:

En iyi sağ ayak: Koke

En iyi sol ayak: Filipe Luis

En hızlı: Diego Costa

En kuvvetli: Gabi

En zeki: Arda Turan

En yetenekli: Oliver Torres

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