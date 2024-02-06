David Villa: "En zeki Arda Turan"
Eski futbolcu David Villa, Atletico Madrid'de birlikte forma giydiği dönemdeki "en"lerini sıraladı. David Villa'nın 'En zeki futbolcu' sorusuna Arda Turan cevabını vermesi dikkat çekti.
Kaynak: Spor Servisi
4 yıl önce futbolu bırakan İspanyol forvet David Villa, Atletico Madrid dönemiyle ilgili bir quiz'e katıldı.
42 yaşındaki emekli futbolcu, Atletico Madrid forması giydiği 2013-14 sezonunda takımdaki "en"lerini sıraladı.
NTV Spor'un aktardığına göre David Villa, en zeki fubolcu sorusuna "Arda Turan" yanıtını verdi.
David Villa'nın Atletico Madrid'deki "en"leri şu şekilde:
En iyi sağ ayak: Koke
En iyi sol ayak: Filipe Luis
En hızlı: Diego Costa
En kuvvetli: Gabi
En zeki: Arda Turan
En yetenekli: Oliver Torres
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