Davutoğlu: Bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle görüşürüz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlere ilişkin, "Bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle de görüşürüz. Bu konuda ben siyasette 'asla, mutlaka, ilelebet' kavramlarını kullanmamayı öğrendim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği olmadan yola devam etme kararı aldığını ifade ederek, yorumunun sorulması üzerine Davutoğlu, her partinin kararına saygılı olduklarını söyledi.

Davutoğlu, yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu ifade ederek, "Yerel seçimlerde işbirlikleri, ittifak demeyeyim, yerel ölçekli yapılabilir. Buna engel yok. Bizim prensibimiz şu. Halkın hak ettiği en iyi adayın çıkmasını sağlayacak şekilde çalışmalar yapmak. Birinci aşama kendi adaylarımızdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kendi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ancak Saadet Partisi ile prensip kararı olduğunu, olabilecek yerlerde ittifak yapacaklarını belirten Davutoğlu, "Bir şehrin hak ettiği iyi bir aday ortadaysa her partiyle de görüşürüz. Bu konuda ben siyasette 'asla, mutlaka, ilelebet' kavramlarını kullanmamayı öğrendim. Herkes için bu böyle. Bizim diyalog kanallarını açık tutmamız lazım. Türkiye'nin şu anda siyasete güvene ihtiyacı var" diye konuştu.