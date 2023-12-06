Davutoğlu: İsrail'e giden Türk gemi sayısı 350'yi geçti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'e gemilerle Türk limanlarından ticaret yapıldığını belirterek, "Şu ana kadar İsrail'e giden Türk gemi sayısı 350'yi geçti. Bu gemilerin kimlikleri çıkartıldığında birçoğunun AK Partili, iktidarla doğrudan ilişkili iş adamları olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'e gemilerle Türk limanlarından ticaret yapıldığını dile getiren Davutoğlu, Türkiye'den İsrail'e gönderilen ürün ve mallarla ilgili videoları grup toplantısında izletti.

"Yüz kızartıcı bir video" diyen Davutoğlu, şunları söyledi: "Şu ana kadar İsrail'e giden Türk gemi sayısı 350'yi geçti. Bu gemilerin kimlikleri çıkartıldığında birçoğunun AK Partili, iktidarla doğrudan ilişkili iş adamları olduğu ortaya çıkıyor. 'İsrail'e hiçbir gemi girmiyor' diyemiyorlar. Bir kelime oyunu üzerinden savunmaya geçmeye çalışıyorlar. Ama bütün dünya ve İsrail televizyonları her gün İsrail'e giden bu ekipmanları, gıdayı, demir-çeliği gösteriyor. Şu anda İsrail'in demir-çelik ihtiyacının üçte biri Türkiye'den gidiyor. Jet yakıtları, gıda Türkiye'den gidiyor. Böylesi bir ikiyüzlü politika görülmedi... Burada dostların sessizliği de yok dostların ihaneti var."

Davutoğlu ayrıca salondakilere, "Gerekirse bu limanlara yürüyüp oraya giden malların önünde engel olmaya var mısınız? Ankara'dan Mersin'e, İzmir'e, bütün limanlara yürümeye var mısınız?" dedi.