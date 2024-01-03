Davutoğlu, Mansur Yavaş ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Gelecek Partisi Genel Merkez'inde görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkez'inde ziyaret etti.

Davutoğlu ve beraberindeki heyet bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etmişti. Davutoğlu’nu İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak karşıladı.