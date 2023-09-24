Davutoğlu'ndan 'ittifak' mesajı: Bütün partilere kapımız açıktır, hiç kimseyi dışlamıyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifak ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi logomuzla seçime girmeye hazır hale geleceğiz. Ama bir ittifak olma ihtimali olduğunda da bütün partilere kapımız açıktır. Hiç kimseyi dışlamıyoruz, hiç kimseyi kenarda tutmuyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Etimesgut 2'nci Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

1 Ekim'de TBMM'nin açılacağını hatırlatan Davutoğlu, "28 Mayıs'tan bugüne kadar takriben 4 ay geçti. Hem halkımızın hem partiler olarak bizlerin hem de en büyük sorumluluk iktidarda olduğu için iktidarın bir muhasebe ve bir hesap verme vaktinin geçtiğine inanıyorum. İsraf her yerde. İsraf sadece kamu harcamalarında değil. İnsan israfı var bu memlekette. Gençler kayboluyor gidiyor" diye konuştu.

Teşkilatlarından yerel seçimlere hazırlanmalarını isteyen Davutoğlu, "Etimesgut'ta, bütün ilçelerde biz gerekli hazırlıklarımızı yapacağız. Daha önce parti yönetim kurulunda aldığımız karar mucibince Türkiye'nin her yerinde, ittifak ihtimalleri mahfuz tutulmak üzere, kendi logomuzla seçime girmeye hazır hale geleceğiz. Ama bir ittifak olma ihtimali olduğunda da bütün partilere kapımız açıktır. Hiç kimseyi dışlamıyoruz, hiç kimseyi kenarda tutmuyoruz. Önümüzdeki kritik süreçte Türkiye'nin geleceği, dışlayanlar değil bütünleştirenler tarafından şekillendirilecek" ifadelerini kullandı.