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Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Siyaset
  • 03.01.2024 16:59
  • Giriş: 03.01.2024 16:59
  • Güncelleme: 03.01.2024 17:02
Kaynak: İHA
Davutoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret
Fotoğraf: İHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Merkezindeki görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Genel Sekreteri Ayfer Yılmaz ve İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da yer aldı.

Görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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