Davutoğlu ve Karamollaoğlu'ndan TBMM'de Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'te ziyaret ederek yeni yasama yılının hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Meclis'te ziyarette bulundu.

CHP TBMM Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışının ardından Karamollaoğlu ve Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile Meclis'teki makam odasında bir araya geldi.

Davutoğlu ve Karamollaoğlu, ziyarette Kılıçdaroğlu'na, "yeni yasama yılının hayırlı olması" temennisinde bulundu.