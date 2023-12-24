Davutoğlu’ndan iktidara yerel seçim mesajı!

2024 yerel seçimleri hakkında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse 'niye veriyorsunuz' demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2024 yerel seçimlerinde AKP ve MHP'nin adaylarına destek verebileceklerini açıkladı.

2023 Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden giren ve ardından istifa edip Saadet Partisi ile TBMM'de grup kuran Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Genel Başkanı’yken Başbakanlık görevinde de bulunduğu eski partisine göz kırptı.

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuşan Davutoğlu, yerel seçimlerde bazı bölgelerde Cumhur İttifakı adaylarına oy verebileceklerini söyledi.

Önümüzdeki yerel seçimlerde partinin yol haritası nasıl olacak konusunda Gelecek Partisi’nin henüz net bir ittifak kararı olmadığını belirten Davutoğlu, AKP ya da MHP'ye destek ihtimaline ilişkin şöyle konuştu:

"Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse 'niye veriyorsunuz' demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki iktidarın adayına destek veririz. "