Davutpaşa cezasızlığın simgesi oldu

Deniz GÜNGÖR

İstanbul Esenler’de bulunan Emek İş Hanı’ndaki maytap atölyesinde 31 Ocak 2008 tarihinde meydana gelen Davutpaşa Patlaması’nın üzerinden 15 yıl geçti. 20 işçinin ve 1 işverenin yaşamını yitirdiği 115 kişinin de yaralandığı patlamanın karar duruşması yarın Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 13.30’da görülecek. Davutpaşalı Adalet Arayan Aileler ise duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapacak.

2014 yılında sona eren yargılama sürecinde Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri ve bina sahiplerine verilen cezalar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Kararın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmasının ardından AYM, Yargıtay’ın kararını bozmuştu. AYM’nin bozma kararının ardından, Zeytinburnu Belediyesi Zabıta müdürü Feruz Kutsal, Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Rüstem Tekin, 2007 yılına kadar Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Şevket Yıldırım ve 2007’den sonra Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz’ün tekrar yargılanmasının önü açıldı.

CAYDIRICI CEZALAR OLMALI

Davanın avukatlarından Avukat Özlem Özkan 15 yıldır süregelen adalet mücadelesinin ülkedeki yargı sistemi araçlarında adil yargılama sisteminin olup olmadığının Davutpaşa davasıyla görüldüğünü söyledi. Özkan şunları aktardı: “Uzun süren yargılama sürecinde mahkemenin taksirle ölüme sebebiyet kararını Yargıtay bozdu ve zamanaşımı ile sanıkların yalnızca görevi ihmalden suçlu bulunacaklarına karar verdi. Ardından AYM’ye başvurumuz ise yeniden ‘yaşam hakkının korunamadığı’ kararıyla yargılama istedi. Dosya Bakırköy 6. Ağır Ceza’ya gelmesinin ardından beraat eden sanıklardan eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve İçişleri Bakanlığı’ndan sorumlu kişilerin de soruşturmaya dahil edilmesi beyanlarında bulunduk. Yarın görülecek celse de sonuca gideceğiz ancak mahkemenin suçun niteliğini değiştireceğini düşünmüyoruz. Biz soruşturmanın AYM’nin kararının özüne uygun olarak genişletilmesini talep ettik. Sorumluluğu bulunan etkili kişi ve kurumların etkili bir şekilde yargılanması ve caydırıcı cezalar alması gerekiyor ki bu gibi olaylar tekrar yaşanmasın.”

BİR DAHA YAŞANMASIN

15 yıldır adalet aradıklarını söyleyen patlamada hayatını kaybeden Hüseyin Tayranoğlu’nun eşi Fadime Tayranoğlu şunları aktardı: “Karar duruşmasında sorumlu kişilerin cezalarını almasını talep ediyoruz. Cezaların sarkması, 3 yılda zamanaşımına uğradı gibi kararlar bizi gerçekten yaralıyor. Eski Zeytin Burnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yeniden yargılanmasını istiyorum. Bu hammaddenin Türkiye’ye nasıl geldiği belli, ayrıca ruhsatsız binaya BEDAŞ nasıl elektrik veriyor? Bu bilinçli yapılmış bir şey. Bizi dar bir sokağın içine sıkıştırdılar. Biz denetimlerin artmasını ve bu iş cinayetlerinin bir daha yaşanmamasını istiyoruz.”

ARTIK İSYAN EDİYORUZ

Patlamada yaşamını yitiren Gülhan Çabuk’un eşi İdris Çabuk, zaman ilerledikçe devlet kurumlarının sanıkları koruduğunu söyledi. Uzun süren yargılama sürecinin aile yakınlarını yorduğunu belirten Çabuk şöyle özetledi: “Sanıklara çok cüzi cezalar verildi. Sanıklar ceza alabilecekken onları koruma yolunu seçerek davayı uzatmaya çalıştılar. İşleyişi görünce karar duruşmasında bir önceki kararı onaylayarak geri göndereceklerini düşünüyoruz. İnsan isyan ediyor artık. Sitem ettiğimiz konu siyasiler davaya burnunu sokuyor tamam ama hâkimler, savcılar kanunu uygulaması gerekirken ne yazık ki kolaya kaçıyorlar, sisteme ayak uyduruyorlar. Yalnızca bina sahiplerine yatar verdiler, diğerleri kurtuldu.”