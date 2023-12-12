Davutpaşa’da ceza yok ödül var!

Davutpaşa Patlaması davasında, mahkeme Anayasa Mahkemesi’nin hükmünü uygulamadı ve utanç verici bir karara imza attı. Avukatların eksik yargılama yapıldığına yönelik savunmalarına rağmen heyet, en fazla 1 yıl 8 aylık cezalar verdi.

EMEK SERVİSİ

İstanbul Esenler’deki Emek İş Hanı’ndaki maytap atölyesinde 2008’de yaşanan 20 işçinin ve 1 işverenin yaşamını yitirdiği Davutpaşa Patlaması’nın davasında skandal karar çıktı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, Anayasa Mahkemesi’nin bozma kararının ardından karar değişmedi. Sanıklara yalnızca ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan ceza verildi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada konuşan avukat. Özlem Özkan, “Bilirkişi raporunda başka kişilerin de sorumlulukları tespit edilmiştir. Anayasa Mahkemesi ‘yaşam hakkının ihlal edildiği’ni ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra bu sanıklardan başka sanıkların da yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm sanıkların ölen ve yaralanan kişi sayısınca cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Sanıklar hakkında eylemleri nedeniyle tutuklama talep ediyoruz” dedi.

Davanın diğer avukatı Berrin Demir ise sorumluların gerektiği gibi cezalandırılmadığını söyledi. Sanık eski Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Rüstem Tekin ise “Sorumluluğunu 4 kamu çalışanına yüklemek doğru değil. Bunun sorumlusu işletme sahibidir” diye konuştu.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Zeytinburnu Belediyesi’nde 2004-2007 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürü olan sanık Şevket Yıldırım ve aynı belediyede 2007'den olay tarihi olan 31 Ocak 2008’e kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevini yapan sanık Hatice Küçükakyüz’ün "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan önce ayrı ayrı 1 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, bu sanıklara oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak, cezalarını 10'ar aya indirdi. Mahkeme, patlamanın olduğu tarih 31 Ocak 2008’e kadar Zeytinburnu Belediyesi’nde Zabıta Müdürü olan sanık Feruz Kutsal ile 2004'ten patlamanın olduğu zamana kadar aynı belediyede Ruhsat ve Denetim Müdürü olan sanık Rüstem Tekin’in “görevi kötüye kullanma" suçundan önce 2’şer yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme sanıklara oy çokluğuyla takdiri indirim uygulayarak cezalarını 1’er yıl 8’er aya düşürdü. Sanıklara verilen cezalarda erteleme yapılmazken, mahkeme başkanı ise sanıklara uygulanan takdiri indirime muhalefet şerhi koydu.

Duruşma sonrası katliamda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte açıklama yapan avukat Özlem Özkan, karara tepki gösterdi:

“Bizler 2008 yılında meydana gelen, 20 işçinin hayatını kaybetmesine yol açan Davutpaşa Patlaması iş cinayeti davasında 15 yılı aşkın süredir adalet ve hukuk mücadelesinde bir aşamaya daha geldik. Yeniden yargılamada bizim taleplerimiz, davanın başından beri sanık olarak yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın ve Çalışma ve Bölge Müdür Atakan Tanış’ın da burada yer alması gerektiğiydi. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlalini gidermeyi mahkeme kabul etmedi. Bu karar mahkemenin 6 sene önce vermiş olduğu kararın aynısı. Çok daha yüksek bir ceza oranının verilmesini savunuyorduk. Fakat mahkeme yine bir önceki kararında aynen devam etti. Yine bu karara itirazımızı gerçekleştireceğiz.”