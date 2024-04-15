Dayanışma Gönüllüleri’nden İskenderun’da Bahar Şenliği

Dayanışma Gönüllüleri, İskenderun’da Bahar Şenliği düzenledi. Şenlikte konuşan Dayanışma Gönüllüsü Özlem Öztürk, umutların yeşermesini ve diledikleri güzel günlerinin gelişini kutladıklarını söyledi.

HABER MERKEZİ

Dayanışma Gönüllüleri, İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Dayanışma Gönüllüleri Derneği’nde 1.Bahar Şenliği’ni düzenledi.

Dayanışma Gönüllüleri’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirmeyi hedeflediği Bahar Şenliği kapsamında, kadın halkoyunları ekibi, çocuk ritim ve folklor ekibi, sanat atölyesi ürünleri standı ve kermes gerçekleşti. Etkinlik, Soydan Soydaş konseri ile sonlandı.

Şenlikte Dayanışma Gönüllüleri adına konuşan Özlem Öztürk, “Yaralı bir şehrin geride kalanları olarak zor bir dönemden geçtik ve hala geçmekteyiz. Unutulmaz bir acının izlerini taşıyoruz. Fakat kendimiz, çocuklarımız ve şehrimiz için güçlü olmak ve ayağa kalkmak zorundayız. Bu sebeple Dayanışma Gönüllüleri Derneği olarak sosyal iyileşme adına çabamız devam ediyor” dedi.

Öztürk şunları söyledi: “Kadın atölyelerimiz, çocuk sanat kursları, dezavantajlı çocuklarımıza eğitim desteği ve birçok motivasyon günleri yapmaya devam edeceğiz. Bugün burada, sadece baharın gelişini değil aynı zamanda umutlarımızın yeşermesini, dilediğimiz güzel günlerinin gelişini kutluyoruz aslında.”